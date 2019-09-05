Зариф: Иран готов к диалогу на всех уровнях с участниками СВПД

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини о приостановке обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерных исследований, при этом выразив готовность к диалогу с участниками соглашения.
Зариф: Иран готов к диалогу на всех уровнях с участниками СВПД
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Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Иран, стремясь показать добрые намерения, готов к диалогу на всех уровнях с оставшимися в СВПД сторонами», — цитирует его РИА Новости.

Зариф также объяснил решение Ирана о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке последствиями выхода США из СВПД, восстановлением санкций и неспособностью Британии, Германии и Франции выполнить свои обязательства.

Ранее Великобритания выразила разочарование решением Ирана о новом сокращении обязательств по СВПД.

4 сентября президент Ирана Хасан Рухани анонсировал третий этап сокращения обязательств по СВПД с 6 сентября.

При этом он заявил о готовности Тегерана вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в течение нескольких часов при достижении прогресса в переговорах с европейцами.

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