В Лондоне ответили на заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД

Великобритания разочарована новым заявлением Ирана о сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявили в британском МИД.

«Третий шаг Ирана в сторону отказа от соблюдения своих обязательств по ядерной сделке вызывает особенное разочарование в момент, когда его европейские и международные партнёры усиленно работают над деэскалацией напряжённости в отношениях с Ираном», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В МИД Британии выразили серьёзную обеспокоенность решением Ирана снять ограничения на атомные исследования и разработки.

Ранее лидер Ирана Хасан Рухани заявил о готовности предоставить участникам ядерной сделки ещё два месяца для достижения соглашения.

4 сентября Тегеран объявил о начале третьего этапа сокращения обязательств по СВПД, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки ядерной сделки.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.