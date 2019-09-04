Рухани: Иран предоставит участникам СВПД ещё два месяца на переговоры

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов предоставить участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе ещё два месяца для достижения соглашения по условиям сделки.

«В любом случае мы даём ещё два месяца странам «4 + 1». Если сможем достичь соглашения, тогда мы, возможно, вернёмся к (выполнению. — RT) условий СВПД», — цитирует Рухани РИА Новости.

Ранее Тегеран объявил о новом сокращении обязательств по СВПД с 6 сентября, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки иранской ядерной сделки.

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал в качестве условия возвращения Тегерана к полному соблюдению СВПД получение кредита в размере $15 млрд.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.