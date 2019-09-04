Рухани: Иран предоставит участникам СВПД ещё два месяца на переговоры
«В любом случае мы даём ещё два месяца странам «4 + 1». Если сможем достичь соглашения, тогда мы, возможно, вернёмся к (выполнению. — RT) условий СВПД», — цитирует Рухани РИА Новости.
Ранее Тегеран объявил о новом сокращении обязательств по СВПД с 6 сентября, которое предполагает проведение исследований, выходящих за рамки иранской ядерной сделки.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал в качестве условия возвращения Тегерана к полному соблюдению СВПД получение кредита в размере $15 млрд.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН объяснил решение Тегерана приостановить выполнение некоторых обязательств по ядерной программе.