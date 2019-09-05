Путин и Абэ обсудили возможность возвращения России в G8
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- РИА Новости
«Что касается международных вопросов, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопрос о возможности возвращения в G8», — цитирует ТАСС дипломата.
Ранее Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Москва не против восстановления формата G8.
Как подчеркнул глава государства, Россия не отказывается «ни от какого формата сотрудничества».
В августе президент США Дональд Трамп отмечал, что намерен пригласить Путина на следующую встречу в формате G7.
Как указывал глава МИД Японии Таро Коно, нельзя исключать возвращения к формату G8 при соблюдении определённых условий.