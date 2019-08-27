В Японии не исключили возврата к формату G8

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Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что нельзя исключать возвращения в формату G8 при соблюдении определённых условий, однако на это может потребоваться время.

«Формат «восьмёрки» существовал раньше», — цитирует ТАСС Коно.

Министр отметил, что в связи с этим, нельзя исключать возвращения к G8  с участием России при выполнении определённых условий.

Он также добавил, что Япония не меняет позицию по Крыму и считает присоединение полуострова к России неприемлемым.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

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