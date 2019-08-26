Трюдо выступил против возвращения России к G8

«Действия» России на Украине и в других частях мира не позволяют ей стать полноправным партнёром G7. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой семёрки».

«G7 — это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнёром этой группы стран-единомышленников», — цитирует ТАСС премьера.

При этом он отметил, что в случае приглашения российского лидера Владимира Путина на следующий саммит, который пройдёт в США, он не станет избегать общения с ним.

«На мировых саммитах я никогда не обходил стороной столы, за которыми сидел Путин… У меня были с ним личные беседы, во время которых я аргументировал ему канадские опасения по поводу всего спектра действий России и слушал, что он мне говорил», — добавил Трюдо.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит Путина на следующую встречу G7.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что для начала переговоров об участии России в G8 необходимо достичь прогресса в реализации Минских соглашений.

В Кремле подчёркивали, что для России возвращение к такому формату не является самоцелью и страна не намерена навязывать своё участие.

Россия неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.