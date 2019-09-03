Рухани: Иран не пойдёт на двусторонние переговоры с США по СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул, что Тегеран не намерен проводить двусторонние переговоры с Вашингтоном относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной сделке.

Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера.

«Мы говорили об этом много раз, и я ещё раз повторяю: мы не пойдём на двусторонние переговоры с США. Если США снимут все санкции, они могут присоединиться к прежнему формату переговоров — «5 + 1», — заявил Рухани в ходе встречи с парламентариями.

Он отметил, что некоторые участники ядерного соглашения предлагали Ирану и США такой вариант переговоров, однако Тегеран исключает эту возможность.

«О двусторонних переговорах с США не может быть и речи», — подчеркнул Рухани.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве рассказал об откровенных попытках США спровоцировать Иран.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Тегерана приостановить выполнение части обязательств по СВПД реакцией на агрессивные шаги Вашингтона.