Зариф раскритиковал действия США на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что действия США на Ближнем Востоке направлены не на обеспечение безопасности региона, а на собственное обогащение.

«Наш взгляд на будущее безопасности региона коренным образом отличается от взглядов американцев. Американцы видят безопасность через противоборство, мы видим безопасность через сотрудничество», — цитирует ТАСС дипломата на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По словам Зарифа, цель американцев заключается в собственном обогащении за счёт региона. Глава иранского МИД считает, что «безопасность — это не продажа и покупка».

Ранее Зариф сравнил пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с «открытием ящика Пандоры».