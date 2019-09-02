Зариф раскритиковал действия США на Ближнем Востоке
- Reuters
«Наш взгляд на будущее безопасности региона коренным образом отличается от взглядов американцев. Американцы видят безопасность через противоборство, мы видим безопасность через сотрудничество», — цитирует ТАСС дипломата на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
По словам Зарифа, цель американцев заключается в собственном обогащении за счёт региона. Глава иранского МИД считает, что «безопасность — это не продажа и покупка».
Ранее Зариф сравнил пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе с «открытием ящика Пандоры».