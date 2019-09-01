Трамп подтвердил проведение торговых переговоров с КНР в сентябре
- Reuters
«Мы говорим с Китаем, встреча по-прежнему запланирована, как вы знаете, на сентябрь. Посмотрим, что произойдёт. Но мы больше не можем позволить Китаю обирать нашу страну», — заявил Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года. Китай выразил протест.
Позднее американский лидер сказал, что Вашингтон и Пекин возвращаются к диалогу по вопросам торговли.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что торговые переговоры Вашингтона и Пекина окончились ничем и привели к новому витку торговой войны.