Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

Пекин выступил против решения США повысить ставку ввозных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $550 млрд. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление китайского Министерства коммерции.

«24 августа американская сторона объявила, что повысит ставку ввозных пошлин на китайские товары на общую сумму $550 млрд. Китайская сторона выступает категорически против этого», — указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении пошли на товары из Китая, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.

Такое решение им было принято в ответ на решение Пекина ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из США на сумму $75 млрд в год.