В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

Армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.

Вместе с этим в оборонном ведомстве Израиля подтвердили информацию о том, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В руководстве израильской армии добавили, что военнослужащие продолжают поддерживать высокий уровень боевой готовности.

Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.

Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном. В результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне.