В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану

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Армия обороны Израиля сообщила, что после запуска с территории Ливана противотанковых ракет по северу страны израильские военные выпустили в ответ более 100 артиллерийских снарядов.
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.

Вместе с этим в оборонном ведомстве Израиля подтвердили информацию о том, что в результате произошедшего никто не пострадал.

В руководстве израильской армии добавили, что военнослужащие продолжают поддерживать высокий уровень боевой готовности.

Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.

Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном. В результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне. 

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