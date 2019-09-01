В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
- Reuters
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте израильской армии.
Вместе с этим в оборонном ведомстве Израиля подтвердили информацию о том, что в результате произошедшего никто не пострадал.
В руководстве израильской армии добавили, что военнослужащие продолжают поддерживать высокий уровень боевой готовности.
Ранее в Израиле заявили, что с территории Ливана была запущена противотанковая ракета в сторону населённого пункта, расположенного на севере страны. В итоге израильские военные открыли ответный огонь в направлении источника атаки на юге Ливана.
Позднее СМИ сообщили, что бойцы движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля с Ливаном. В результате атаки есть убитые и пострадавшие израильтяне.