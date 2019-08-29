Основатель Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель Alibaba Group Джек Ма считает, что в будущем с развитием искусственного интеллекта люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю. Об этом он заявил на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае.

По его мнению, человечество могло бы работать по четыре часа три дня в неделю благодаря технологическому развитию и реформе образовательной системы.

В качестве примера пользы от технологического прогресса бизнесмен привёл электричество, которое даёт больше свободного времени.

«Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они — люди», — цитирует бизнесмена Bloomberg.

Ма отметил, что в ближайшие 10–20 лет каждый человек, страна и правительство должны сконцентрироваться на реформе образовательной системы, чтобы «наши дети смогли найти работу, на которой требуется проводить три дня в неделю, четыре часа в день».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в стране возможен в перспективе, но не сию секунду.

Согласно проведённому опросу, эту идею поддерживают почти 50% россиян.