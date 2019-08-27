Песков заявил об отсутствии приглашения на саммит G7 в США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приглашение президенту России Владимиру Путину от американского коллеги Дональда Трампа на саммит G7 не поступало.
Песков заявил об отсутствии приглашения на саммит G7 в США
  • РИА Новости

«Нет. Ничего не поступало», — заявил Песков радиостанции «Говорит Москва», отвечая на вопрос, поступало ли от администрации Трампа приглашение на саммит, который пройдёт в США в 2020 году.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдёт в США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония хочет продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

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