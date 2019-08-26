Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний

Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.

Об этом сообщает Associated Press.

Обсуждение состоялось за ужином с участием минситра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, американского министра финансов Стивена Мнучина, а также представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу.

Отмечается, что главной целью переговоров было намерение французской стороны снизить напряжение среди представителей американских властей относительно введенного Парижем цифрового налога.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Биаррице состоялась конструктивная дискуссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).