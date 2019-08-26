Министры финансов Франции и США обсудили налог для крупных компаний

Короткая ссылка
Министры финансов США и Франции обсудили в воскресенье вечером на полях саммита «Большой семёрки» (G7) в Биаррице принятый французскими властями законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги.

Об этом сообщает Associated Press. 

Обсуждение состоялось за ужином с участием минситра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, американского министра финансов Стивена Мнучина, а также представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кудлоу. 

Отмечается, что главной целью переговоров было намерение французской стороны снизить напряжение среди представителей американских властей относительно введенного Парижем цифрового налога.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Биаррице состоялась конструктивная дискуссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить