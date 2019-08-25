Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали на саммите G7
- Reuters
«Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, считающие, что дела в США обстоят прекрасно и страна сильна как никогда... Почему американские СМИ так ненавидят вашу страну? Почему они желают её провала?» — написал он в своём Twitter.
Ранее Трамп опроверг сообщения американских СМИ о напряжённых отношениях с лидерами «Большой семёрки».
Он также обвинял фейковые СМИ в стремлении подорвать американскую экономику и помешать его переизбранию на второй срок.