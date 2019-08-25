Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали на саммите G7

Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём его чаще всего спрашивали лидеры стран — участниц саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.

«Вопрос, который мне сегодня задавали чаще всего другие мировые лидеры, считающие, что дела в США обстоят прекрасно и страна сильна как никогда... Почему американские СМИ так ненавидят вашу страну? Почему они желают её провала?» — написал он в своём Twitter.

Ранее Трамп опроверг сообщения американских СМИ о напряжённых отношениях с лидерами «Большой семёрки».

Он также обвинял фейковые СМИ в стремлении подорвать американскую экономику и помешать его переизбранию на второй срок.