Трамп опроверг сообщения о напряжённых отношениях с лидерами G7

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что у него напряжённые отношения с лидерами стран G7.

«Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряжёнными и что два дня встреч станут катастрофой. …Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой», — написал Трамп в Twitter.

Ранее CNN сообщал, что Трамп сомневался, стоит ли ему тратить время на участие в саммите G7 во французском Биаррице.

Отмечалось, что Трамп высказывал сомнения по поводу того, что саммит является продуктивным времяпрепровождением.