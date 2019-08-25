Трамп опроверг сообщения о напряжённых отношениях с лидерами G7

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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что у него напряжённые отношения с лидерами стран G7.
Трамп опроверг сообщения о напряжённых отношениях с лидерами G7
  • Reuters

«Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряжёнными и что два дня встреч станут катастрофой. …Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой», — написал Трамп в Twitter.

Ранее CNN сообщал, что Трамп сомневался, стоит ли ему тратить время на участие в саммите G7 во французском Биаррице.

Отмечалось, что Трамп высказывал сомнения по поводу того, что саммит является продуктивным времяпрепровождением. 

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