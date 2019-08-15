Трамп обвинил фейковые СМИ в стремлении подорвать экономику США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что средства массовой информации с помощью фейковых новостей пытаются подорвать экономику США и не допустить его переизбрания президентом страны на второй срок.

«Фейковые новостные СМИ делают всё, что в их силах, чтобы вызвать крах экономики, потому что они думают, что это будет плохо для меня и для моего переизбрания», — написал Трамп в своём Twitter.

При этом он выразил уверенность, что подобные действия не повлияют на американскую экономику, которая «слишком сильна».

«Мы скоро одержим большую победу по торговле, все это знают, включая Китай!» — подчеркнул президент Соединённых Штатов.

14 августа американские фондовые индексы в ходе торгов снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.