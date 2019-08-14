Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.

Об этом сообщает Marketwatch.

В частности, индекс Доу — Джонса снизился на 3,05%, до 25479,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,03%, до 7773,94 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,93%, до 2840,60 пункта.

Эксперты отмечают, что «перевёрнутая» кривая доходности часто является сигналом рецессии и свидетельствует об ожидании инвесторами значительного замедления или сокращения экономического роста в ближайшем будущем.

В июле экс-министр экономики России, лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев, комментируя в беседе с URA.RU доклад американского Центра двухпартийной политики, заявил о маловероятности возникновения дефолта в США в ближайшие годы.