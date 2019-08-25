Меркель рассказала о дискуссии по вопросу Ирана на саммите G7

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Биаррице состоялась конструктивная дискуссия по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Меркель рассказала о дискуссии по вопросу Ирана на саммите G7
  • Reuters

«Это была хорошая и конструктивная дискуссия, которая показала, что все едины в том, что Иран не должен получить ядерное оружие, и что все хотят добиться этого результата путём переговоров», — приводит её слова РИА Новости.

Также канцлер ФРГ заявила, что в случае, если «ничего не произойдёт» для недопущения дальнейшей эскалации, «есть опасение», что Тегеран продолжит выход из СВПД.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел в Биарриц на саммит G7. Он участвует в переговорах с главой французского внешнеполитического ведомства Жан-Ивом Ле Дрианом.

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