Абэ сообщил детали достигнутых соглашений по торговой сделке с США
- Reuters
«На сегодня мы успешно достигли договорённостей по ключевым аспектам, касающимся торговли в сфере сельского хозяйства и промышленности», — цитирует заявление Абэ в ходе пресс-конференции по итогам встречи Politico.
Он подчеркнул, что обсуждение будет продолжено на рабочем уровне, чтобы подписание сделки состоялось в запланированные сроки в сентябре.
При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что сделка затронет также цифровую торговлю.
«Новая сделка откроет рынки для продукции более чем на $7 млрд», — заявил он.
Ранее Трамп объявил о достижении договорённости по торговой сделке с Японией.
По его словам, стороны планируют подписать соглашение по торговле в сентябре.