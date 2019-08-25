Абэ сообщил детали достигнутых соглашений по торговой сделке с США

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал о договорённостях по торговой сделке, которых удалось достичь в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 в Биаррице.
Абэ сообщил детали достигнутых соглашений по торговой сделке с США
  • Reuters

«На сегодня мы успешно достигли договорённостей по ключевым аспектам, касающимся торговли в сфере сельского хозяйства и промышленности», — цитирует заявление Абэ в ходе пресс-конференции по итогам встречи Politico.

Он подчеркнул, что обсуждение будет продолжено на рабочем уровне, чтобы подписание сделки состоялось в запланированные сроки в сентябре.

При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что сделка затронет также цифровую торговлю.

«Новая сделка откроет рынки для продукции более чем на $7 млрд», — заявил он.

Ранее Трамп объявил о достижении договорённости по торговой сделке с Японией.

По его словам, стороны планируют подписать соглашение по торговле в сентябре.

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