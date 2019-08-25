Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке

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Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
  • Reuters

«Мы работали над сделкой с Японией долгое время. И мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов… Возможно, мы подпишем его где-то в районе Генеральной Ассамблеи ООН», — цитирует пресс-службу Белого дома РИА Новости.

В конце мая Трамп во время визита в Японию выразил намерение сделать торговлю Вашингтона с Токио «более честной».

Он также сообщил, что основной акцент в переговорах с Японией сделан на торговле сельскохозяйственной продукцией и мясом.

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