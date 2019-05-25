Трамп намерен сделать торговлю США и Японии «более честной»
- Reuters
«США и Япония ведут переговоры по двустороннему соглашению о торговле, которое было бы выгодно обеим странам. Но я надеюсь, что теперь она будет более честной... В течение ближайших нескольких месяцев я надеюсь сделать большое заявление», — приводит слова Трампа NHK.
Он подчеркнул, что Япония и США в настоящее время переживают лучшие отношения, чем прежде, а экономическое сотрудничество будет укрепляться.
Ранее Трамп сообщил о своём прибытии в Японию.
В Белом доме рассказали, что Трамп и японский премьер-министр Абэ Синдзо посетят турнир по сумо и встретятся с императором Нарухито.