Трамп намерен сделать торговлю США и Японии «более честной»

Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию заявил о намерении сделать торговлю Вашингтона с Токио «более честной».

«США и Япония ведут переговоры по двустороннему соглашению о торговле, которое было бы выгодно обеим странам. Но я надеюсь, что теперь она будет более честной... В течение ближайших нескольких месяцев я надеюсь сделать большое заявление», — приводит слова Трампа NHK.

Он подчеркнул, что Япония и США в настоящее время переживают лучшие отношения, чем прежде, а экономическое сотрудничество будет укрепляться.

Ранее Трамп сообщил о своём прибытии в Японию.

В Белом доме рассказали, что Трамп и японский премьер-министр Абэ Синдзо посетят турнир по сумо и встретятся с императором Нарухито.