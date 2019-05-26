Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что торговые переговоры США и Японии идут успешно.
Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией
  • © Reuters

«Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются. Основная роль в них отводится (торговле. — RT) сельскохозяйственной продукцией и мясом», — написал он.

Ранее американский президент заявил о намерении сделать торговлю Вашингтона с Токио «более честной».

Также сообщалось, что Дональд Трамп и японский премьер Абэ Синдзо сыграли в гольф в загородном клубе в префектуре Тиба.

Отмечалось, что в преддверии игры лидеры провели совместный завтрак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить