Трамп оценил ход торговых переговоров с Японией

Американский лидер Дональд Трамп в своём Twitter сообщил, что торговые переговоры США и Японии идут успешно.

«Торговые переговоры с Японией успешно продвигаются. Основная роль в них отводится (торговле. — RT) сельскохозяйственной продукцией и мясом», — написал он.

Great progress being made in our Trade Negotiations with Japan. Agriculture and beef heavily in play. Much will wait until after their July elections where I anticipate big numbers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

Ранее американский президент заявил о намерении сделать торговлю Вашингтона с Токио «более честной».

Также сообщалось, что Дональд Трамп и японский премьер Абэ Синдзо сыграли в гольф в загородном клубе в префектуре Тиба.

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.

Отмечалось, что в преддверии игры лидеры провели совместный завтрак.