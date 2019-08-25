На Украине сообщили, что поставки дизеля из России снизились вдвое

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что объёмы поставок дизеля из России на Украину показывают в августе снижение в два раза.
На Украине сообщили, что поставки дизеля из России снизились вдвое
  • РИА Новости

«В августе объёмы поставок дизеля из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее. Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений», — написал Герус в Facebook.

По его словам, дефицита нет, цены на дизтопливо снизились. 

Ранее Герус назвал способы замещения поставок дизтоплива из России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал соответствующее заявление представителя президента Украины в кабмине.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

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