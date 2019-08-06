В Киеве назвали способы замещения поставок дизтоплива из России

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Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус прокомментировал ситуацию с поставками дизельного топлива в страну в связи со снижением доли России.
В Киеве назвали способы замещения поставок дизтоплива из России
  • РИА Новости

По его словам, Мозырский нефтеперерабатывающий завод увеличит поставки на Украину на 25% — до 250—260 тыс. в месяц.

Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Также он добавил, что наблюдаются поставки топлива из стран ЕС, в частности из Литвы.

Ранее Герус заявил, что снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

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