Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввёл специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указывается в заявлении.

По его словам, соответствующее решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

«Специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября», — уточнил он.

Герус добавил, что данные пошлины не повлияют на розничные цены на АЗС.

Ранее Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%. Также отмечалось, что антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Белоруссии составят 57,03%, а из Молдавии — 94,46%.