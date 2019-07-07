В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчёт того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперёд и с песней», — написал он.

Вместе с этим Клинцевич отметил, что пока остаётся неясным то, сколько украинским властям пришлось заплатить за американскую нефть.

Ранее на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США.