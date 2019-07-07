В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

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Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчёт того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперёд и с песней», — написал он.

Вместе с этим Клинцевич отметил, что пока остаётся неясным то, сколько украинским властям пришлось заплатить за американскую нефть.

Ранее на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США.

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