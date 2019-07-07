В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу сенатора в Facebook.
«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчёт того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперёд и с песней», — написал он.
Вместе с этим Клинцевич отметил, что пока остаётся неясным то, сколько украинским властям пришлось заплатить за американскую нефть.
Ранее на Украину была доставлена первая в истории партия нефти из США.