На Украину впервые доставлена партия нефти из США

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На Украину доставлена первая в истории партия нефти из США. В настоящее время танкер Wisdom Venture, доставивший 75 тыс. тонн нефти, разгружается в Одесском порту.
На Украину впервые доставлена партия нефти из США
  • ©port.odessa.ua

«Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что заход танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырьё планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», — сообщили в администрации порта.

Там отметили, что вслед за первой закупкой должны последовать ещё несколько.

«Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе, предполагают эксперты», — добавили в порту.

В марте Украина приняла первый в 2019 году балкер с углём из США.

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