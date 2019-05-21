Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

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Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по международной торговле.

Кроме того, отмечается, что антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Белоруссии составят 57,03%, а из Молдавии — 94,46%.

В мае Украина ввела эмбарго на импорт из России портландцемента, глиноземистого, шлакового, сульфатостойкого и аналогичных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.

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