На Украине не намерены запрещать импорт нефтепродуктов из России
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«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти, если мы сами такое решение примем», — цитирует его РИА Новости.
По словам Геруса, Киев намерен «уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка».
Снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну, считает он.
Ранее кабинет министров Украины обнародовал постановление о спецпошлинах на российское дизтопливо и сжиженный газ.
1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал российский запрет.