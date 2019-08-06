На Украине не намерены запрещать импорт нефтепродуктов из России

Украина не станет полностью запрещать закупки нефтепродуктов из России, потому что это может вызвать рост розничных цен. Об этом заявил представитель украинского президента Андрей Герус.

«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти, если мы сами такое решение примем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Геруса, Киев намерен «уменьшить зависимость или увеличить диверсификацию украинского рынка».

Снижение доли России в поставках дизельного топлива на Украину с 45% до 15—20% позволит обезопасить страну, считает он.

Ранее кабинет министров Украины обнародовал постановление о спецпошлинах на российское дизтопливо и сжиженный газ.

1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал российский запрет.