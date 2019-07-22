На Украине опубликовали документ о спецпошлинах на топливо из России

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Кабинет министров Украины обнародовал постановление о спецпошлинах на российское дизтопливо и сжиженный газ.
На Украине опубликовали документ о спецпошлинах на топливо из России
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на сайте украинского правительства.

Как указывается в постановлении №624, данное решение нацелено на защиту украинских «существенных интересов безопасности при чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины», — говорится в документе.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

По его словам, специальная пошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4,0% с 1 октября 2019 года. Специальная пошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3,0% с 1 октября.

1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете поставок угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. 

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал российский запрет.

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