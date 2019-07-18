Экономист оценил введение Киевом спецпошлин на российское дизтопливо

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT решение Украины ввести спецпошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ.

«Вряд ли это огорчит каким-то образом российскую сторону. С другой стороны, введение дополнительных пошлин в конце концов не столько снизит доходы поставщиков, сколько приведёт к повышению цен на украинском рынке. Отдуваться придётся гражданам Украины, которые в итоге будут платить больше», — отметил Дудчак.

По словам эксперта, такое решение украинской стороны не может не повлиять на цены.

«Они рассчитывают на то, что поставщики будут снижать цены для того, чтобы итоговая цена не сильно отличалась, но редко такие действия не влияют на конечные цены. В любом случае лучше было бы решать вопросы не путём введения пошлин, а изначально искать пути для переговоров и сотрудничества... Инициатива всех этих событий, цепочка изначально пошла от украинской стороны», — заключил аналитик.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

Герус добавил, что данные пошлины не повлияют на розничные цены на АЗС.