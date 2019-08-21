На Украине заявили о сокращении импорта дизтоплива из России

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что украинская сторона в два раза сократила импорт дизельного топлива из России в августе.
На Украине заявили о сокращении импорта дизтоплива из России
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В августе мы наблюдаем снижение поставок дизеля из Российской Федерации вдвое. То есть фактически Украина за один месяц стала независимой в этой сфере», — сказал он.

Ранее Герус назвал способы замещения поставок дизтоплива из России.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал соответствующее заявление представителя президента Украины в кабмине.

18 июля стало известно, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

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