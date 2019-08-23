Эксперт оценил призыв Трампа к американским компаниям уйти из Китая

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские компании должны незамедлительно начать искать альтернативу китайскому рынку.

«Это был сознательный выбор именно Америки, а не Китая. Именно Америка инвестировала в Китай эти средства, именно американский бизнес переносил туда своё производство. Именно с Китаем на пару Америка строила свою глобальную экономику, и выстраивалось это на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому просто так вот «разрубить» и перевести производство в США, конечно, не получится. Это вопрос и рынка, и экономической стратегии», — отметил Рогулёв.

В качестве примера аналитик привёл тот факт, что Китай является крупнейшим производителем редкоземельных металлов, которые используются для электроники, и, как подчеркнул Рогулёв, в Китае существует закон, запрещающий их экспорт, то есть они могут быть использованы только на территории этой страны.

Рогулёв пояснил, что такой вопрос со стороны США возникает не первый раз.

«Обама, например, спрашивал Стива Джобса, основателя компании Apple: «Неужели нельзя что-то производить на территории США?» Тогда Стив Джобс ответил, что дело в самих заводах, инвестициях, в рабочей силе — там несколько сотен тысяч человек работают только на одну корпорацию Apple. За один год и простым решением это не делается. Задача будет сложная», — заключил он.

Ранее Трамп призвал американский бизнес найти альтернативу китайскому рынку.

Он также анонсировал ответные меры на новые пошлины Китая.

1 августа Трамп объявил о введении с 1 сентября пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд. Позднее США отложили введение мер до 15 декабря.