Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии
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«Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся», — приводит РИА Новости его слова.
Как отметил Песков, данный вопрос связан с отношениями Соединённых Штатов и Дании.
«Если мы правильно понимаем, сейчас там определённая чёрная кошка пробежала. Но ещё раз повторяю: это не наш вопрос. Мы не хотели бы вмешиваться», — подчеркнул он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что интересовался идеей покупки Гренландии «стратегически». В Дании идею назвали абсурдной.
Позднее Трамп перенёс свой визит в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по этому вопросу.
По данным СМИ, Вашингтон планировал предложить Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии.
Эксперт Олег Матвейчев прокомментировал Nation News слова Трампа о Гренландии.
Подробнее — в материале RT.