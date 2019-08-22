Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии

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Желание США приобрести у Дании Гренландию не является делом Кремля, Россия не занимается международным шопингом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков назвал «международным шопингом» идею покупки Гренландии
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«Это не наше дело, мы таким международным шоппингом не занимаемся», — приводит РИА Новости его слова.

Как отметил Песков, данный вопрос связан с отношениями Соединённых Штатов и Дании.

«Если мы правильно понимаем, сейчас там определённая чёрная кошка пробежала. Но ещё раз повторяю: это не наш вопрос. Мы не хотели бы вмешиваться», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что интересовался идеей покупки Гренландии «стратегически». В Дании идею назвали абсурдной. 

Позднее Трамп перенёс свой визит в Данию из-за отсутствия перспектив диалога по этому вопросу.

По данным СМИ, Вашингтон планировал предложить Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии. 

Эксперт Олег Матвейчев прокомментировал Nation News слова Трампа о Гренландии.

Подробнее — в материале RT.

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