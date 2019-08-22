Эксперт оценил заявление главы Пентагона о возможных сроках получения гиперзвукового оружия

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Эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов в беседе с изданием «Взгляд» оценил заявление главы Пентагона Марка Эспера о возможных сроках получения гиперзвукового оружия в США.
Эксперт оценил заявление главы Пентагона о возможных сроках получения гиперзвукового оружия
  • AFP

«США сделали ракету X51, она даже несколько раз у них летала, и это почти гиперзвук», — напомнил Анпилогов.

Как отметил эксперт, план создания гиперзвукового оружия у американцев есть, но пока ни о каких натурных испытаниях речи нет.

Если работы и ведутся, то в обстановке секретности, подробности не афишируются, добавил Анпилогов.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. 

21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США. 

Подробнее — в материале RT.

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