Эксперт оценил заявление главы Пентагона о возможных сроках получения гиперзвукового оружия
- AFP
«США сделали ракету X51, она даже несколько раз у них летала, и это почти гиперзвук», — напомнил Анпилогов.
Как отметил эксперт, план создания гиперзвукового оружия у американцев есть, но пока ни о каких натурных испытаниях речи нет.
Если работы и ведутся, то в обстановке секретности, подробности не афишируются, добавил Анпилогов.
19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.
21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США.
Подробнее — в материале RT.