В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News назвал возможные сроки получения гиперзвукового оружия в США.

«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер, отвечая на вопрос о том, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.

21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США.

Подробнее — в материале RT.