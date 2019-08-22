В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер, отвечая на вопрос о том, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.
19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.
Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.
21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США.
Подробнее — в материале RT.