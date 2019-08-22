В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия

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Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News назвал возможные сроки получения гиперзвукового оружия в США.

«Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно», — заявил Эспер, отвечая на вопрос о том, насколько США близки к получению гиперзвукового оружия.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД. 

21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США. 

Подробнее — в материале RT.

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