Гутерреш призвал страны-члены ООН удвоить усилия по разоружению

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все страны-члены Организации удвоить усилия по разоружению. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генсек призывает все страны-члены удвоить свои усилия в вопросах разоружения», приводит РИА Новости ответ Дюжаррик на вопрос о том, как Гутерреш может прокомментировать испытания Вашингтоном крылатой ракеты вскоре после выхода из ДРСМД.

19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.

Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.

21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США.

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