Гутерреш призвал страны-члены ООН удвоить усилия по разоружению
«Генсек призывает все страны-члены удвоить свои усилия в вопросах разоружения», приводит РИА Новости ответ Дюжаррик на вопрос о том, как Гутерреш может прокомментировать испытания Вашингтоном крылатой ракеты вскоре после выхода из ДРСМД.
19 августа в Пентагоне заявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты. Как отмечали в военном ведомстве, разработка новой ракеты началась в феврале.
Глава МИД России Сергей Лавров указал, что Вашингтон готовился к испытаниям ракеты задолго до прекращения действия ДРСМД.
21 августа стало известно, что Россия и Китай запросили заседание СБ ООН по вопросу ракетных разработок США.
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