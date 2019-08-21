В Госдуме поддержали созыв Совбеза ООН из-за ракетных разработок США
- Reuters
«Выход (США. — RT) из этого договора ставит под угрозу остальные договоры, которые заключены между Россией и США, и это может привести к очередной гонке вооружений и увеличивает риски большого конфликта. Эти испытания, которые провели США, и заявления о возможном размещении новых ракет только подчёркивают, что США давно готовились к этому вопросу, что все лабораторные испытания, часть заводских, натурных испытаний — все были проведены уже», — отметил Чепа.
Депутат подчеркнул, что все обвинения США в адрес России по поводу якобы нарушения ДРСМД являются выдуманными.
«Это сделано специально для того, чтобы прикрыть свои прямые нарушения. Поэтому этот вопрос необходимо поднять, необходимо, чтобы в первую очередь все страны услышали ту правду, которая есть, и надо предпринимать соответствующие меры. Очень важно, что Россия и Китай предложили поднять вопрос на Совбезе — открыть глаза миру на действия США по этому вопросу», — заключил парламентарий.
Ранее Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США.
18 августа США испытали запрещённую соглашением крылатую ракету. В Пентагоне заявили, что её разработка началась в феврале.
Манёвры прошли примерно через две недели после того, как действие договора было официально прекращено по инициативе американской стороны.