Трамп предложил посредничество в разрешении конфликта из-за Кашмира
- Reuters
«Кашмир — это очень сложное место. Там есть индуисты и мусульмане, и я бы не сказал, что они так уж хорошо ладят... Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы посредничать», — сказал журналистам Трамп.
Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном.
Вопрос принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.
Ранее Трамп провёл переговоры с лидерами Пакистана и Индии.
20 августа премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о важности урегулирования конфликта в Кашмире на двусторонней основе.