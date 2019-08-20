Трамп предложил посредничество в разрешении конфликта из-за Кашмира

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Президент США Дональд Трамп готов быть посредником между Индией и Пакистаном в вопросе урегулирования конфликта из-за статуса Кашмира.
Трамп предложил посредничество в разрешении конфликта из-за Кашмира
  • Reuters

«Кашмир — это очень сложное место. Там есть индуисты и мусульмане, и я бы не сказал, что они так уж хорошо ладят... Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы посредничать», — сказал журналистам Трамп.

Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном.

Вопрос принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.

Ранее Трамп провёл переговоры с лидерами Пакистана и Индии.

20 августа премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о важности урегулирования конфликта в Кашмире на двусторонней основе.

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