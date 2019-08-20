Джонсон призвал Индию и Пакистан к диалогу по статусу Кашмира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе переговоров с индийским коллегой Нарендрой Моди заявил о важности урегулирования конфликта в Кашмире на двусторонней основе.

«Премьер-министр дал ясно понять, что Великобритания считает вопрос Кашмира одной из тех проблем, которую Индия и Пакистан должны урегулировать на двусторонней основе. Он подчеркнул важность решения вопросов с помощью

диалога», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Джонсона.

Кроме ситуации в Кашмире, лидеры в ходе телефонного разговора также обсудили укрепление торгово-экономических связей двух стран.

Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном.

Вопрос принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.

Ранее Моди провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.