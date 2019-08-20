Джонсон призвал Индию и Пакистан к диалогу по статусу Кашмира
- Reuters
«Премьер-министр дал ясно понять, что Великобритания считает вопрос Кашмира одной из тех проблем, которую Индия и Пакистан должны урегулировать на двусторонней основе. Он подчеркнул важность решения вопросов с помощью
диалога», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Джонсона.
Кроме ситуации в Кашмире, лидеры в ходе телефонного разговора также обсудили укрепление торгово-экономических связей двух стран.
Кашмир является спорной территорией между Индией и Пакистаном.
Вопрос принадлежности Кашмира неоднократно становился поводом для вооружённых конфликтов между соседними государствами.
Ранее Моди провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.