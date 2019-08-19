Моди провёл телефонные переговоры с Трампом

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте индийского премьера.
Моди провёл телефонные переговоры с Трампом
  • Reuters

«Их 30-минутный разговор был посвящён двусторонним и региональным вопросам», — говорится в сообщении.

Касаясь ситуации в регионе, Моди отметил, что «крайняя риторика и подстрекательство к насилию против Индии со стороны некоторых лидеров в регионе не способствуют миру».

Индийский премьер «подчеркнул важность создания обстановки, свободной от террора и насилия, и отказа от трансграничного терроризма без каких-либо исключений».

Ранее Трамп призвал Пакистан и Индию урегулировать ситуацию по Кашмиру путём диалога.

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