Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации с Кашмиром

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Президент США Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию урегулировать ситуацию по Кашмиру путём диалога.

«Президент США Дональд Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом развитие событий в регионе», — цитирует ТАСС сообщение заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Отмечается, что американский президент подчеркнул важность урегулирования напряжённости между Индией и Пакистаном посредством диалога в том числе по ситуации в Джамму и Кашмир. 

Ранее Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что страна готова к мирному решению спора с Индией.

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