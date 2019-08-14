Пакистан запросил проведение заседания СБ ООН по Кашмиру

Пакистан запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

По данным агентства, в письме он сказал, что Совет Безопасности «обязан предотвратить повторение ещё одной Сребреницы и Руанды», имея в виду трагедии в Сребренице в Боснии в 1995 году и в Руанде в 1994 году.

Ранее Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздерживаться от любых действий, способных повлиять на статус штата Джамму и Кашмир.