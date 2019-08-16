Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру

Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что страна готова к мирному решению спора с Индией.

«Что касается моей страны — мы готовы к мирному разрешению спора по Джамму и Кашмиру», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по поводу решения Нью-Дели отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу, 16 августа.

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую статью 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.

Впоследствии Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с ней.