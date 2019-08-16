Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру

Короткая ссылка
Постпред Пакистана при ООН Малиха Лодхи заявила, что страна готова к мирному решению спора с Индией.
Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру
  • Reuters

«Что касается моей страны — мы готовы к мирному разрешению спора по Джамму и Кашмиру», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по поводу решения Нью-Дели отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу, 16 августа.

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую статью 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус. 

Впоследствии Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с ней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить