Пакистан готов к мирному урегулированию спора с Индией по Кашмиру
- Reuters
«Что касается моей страны — мы готовы к мирному разрешению спора по Джамму и Кашмиру», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее сообщалось, что заседание Совбеза ООН по поводу решения Нью-Дели отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир состоится в пятницу, 16 августа.
5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую статью 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.
Впоследствии Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с ней.