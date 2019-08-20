Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира
«Обсуждалась необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией относительно ситуации в Джамму и Кашмире. Президент подтвердил необходимость избежать эскалации ситуации и призвал обе стороны к сдержанности», — указывается в сообщении.
Ранее Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США выступить посредником.