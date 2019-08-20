Трамп обсудил с премьером Пакистана ситуацию вокруг Кашмира

Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, в ходе которого отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Обсуждалась необходимость снижения напряженности и умеренной риторики с Индией относительно ситуации в Джамму и Кашмире. Президент подтвердил необходимость избежать эскалации ситуации и призвал обе стороны к сдержанности», — указывается в сообщении.

Ранее Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.

В свою очередь, официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США выступить посредником.