МИД Индии: Моди не просил Трампа стать посредником в споре с Пакистаном

Официальный представитель МИД Индии Равееш Кумар заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди не просил президента США Дональда Трампа выступить посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы видели заявление президента США для прессы о том, что он готов выступить посредником, если этого потребуют Индия и Пакистан, в вопросе Кашмира. Премьер-министр Нарендра Моди не делал такого запроса президенту США», — указал Кумар.

Вместе с этим он добавил, что позиция Индии заключается в том, что все нерешённые вопросы с Пакистаном обсуждаются только на двусторонней основе.

Ранее Трамп предложил стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.

«Я встречался с премьер-министром Моди две недели назад. Мы говорили об этом. И он сказал: «Не хотели бы вы быть посредником?» Я спросил: «В чём?» Он сказал: «Кашмир». Если я могу помочь, то я хотел бы быть посредником», — сказал Трамп.

26 февраля индийские ВВС нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире. На следующий день армия Пакистана сбила два самолёта Военно-воздушных сил Индии и арестовала двух индийских пилотов.

В марте Индия и Пакистан обстреляли позиции друг друга в Кашмире.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News оценил ситуацию вокруг Индии и Пакистана.