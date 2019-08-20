Суд Ирана начал рассмотрение дела по задержанному танкеру Stena Impero

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В Иране суд приступил к рассмотрению дела британского танкера Stena Impero, задержанного Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) 19 июля в Ормузском проливе из-за нарушения международных правил судоходства.
Суд Ирана начал рассмотрение дела по задержанному танкеру Stena Impero
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом заявил заместитель министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Растад.

«Суд Бендер-Аббаса рассматривает дело британского танкера и вынесет своё решение, учитывая характер нарушений», — приводит ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что «Stena Impero был задержан в соответствии с судебным решением» и уже представлены доказательства, связанные с происшествием.

Ранее Британия присоединилась к международной коалиции США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасности коммерческого судоходства. 

26 июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон направил запросы ряду европейских и азиатских стран с предложением присоединиться к коалиции по безопасности в Ормузском проливе.

Танкер Stena Impero под флагом Великобритании был задержан Ираном 19 июля. На его борту находились 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

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