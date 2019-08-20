В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космосе

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Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космосе
  • © Space and Missile Systems Center/Dod

«Все знают, что у США и наших союзников есть жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные. Однако эти интересы находятся под растущей угрозой по мере того, как Китай и Россия создают разрушительное оружие. Угроза американским и союзническим космическим системам продолжает неуклонно расти», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления на заседании Национального космического совета.

Ранее в Генштабе ВС России заявили об отказе США от переговоров с Москвой и Пекином по неразмещению оружия в космосе.

В начале июля сообщалось, что в США планируют укрепить космическую архитектуру в каждом из так называемых слоёв космоса. Согласно запросу Агентства космического развития страны, «соперничество великих держав возобновилось с подъёмом Китая и восстановлением роли России», а Вашингтон считает необходимым «сохранить преимущество» в космосе.

Подробнее — в материале RT.

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