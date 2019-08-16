Китай выразил США протест из-за обвинений в милитаризации космоса

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Посол Китая в ООН Ли Сун выразил протест в связи с заявлением своего американского коллеги на Конференции по разоружению в Женеве о милитаризации Пекином космоса, а также разработке и испытании противоспутникового оружия.
Китай выразил США протест из-за обвинений в милитаризации космоса
  • © Роскосмос/Олег Артемьев

Об этом сообщил МИД КНР.

«Я выражаю послу США в ООН по вопросам разоружения решительный протест в связи с его беспочвенными обвинениями, касающимися оборонной стратегии КНР... Китай придерживается оборонительной политики, выступая за мирное использование космического пространства», — приводит фрагмент выступления посла пресс-служба ведомства.

Китайский посол напомнил, что Пекин активно содействует мерам по предотвращению гонки вооружения в космосе и не использует вооружение для «поиска стратегий... гегемонии космического пространства».

«Китай никогда не будет рассматривать космическое пространство как свою собственную территорию, как это делают Соединённые Штаты, а космическую деятельность всех других стран как угрозу для себя», — подчеркивается в заявлении.

В июле в Генштабе ВС России заявили об отказе США от переговоров с Москвой и Пекином по неразмещению оружия в космосе.

В конце февраля американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США.

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